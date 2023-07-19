СБУ повідомила про затримання агентки РФ, яка готувала атаку по Миколаївщині

СБУ затримала ймовірну російську агентку, яка готувала нову повітряну атаку по "центрах прийняття рішень" у Миколаївській області.﻿ Про це заявили в Службі безпеки України, повідомляє Укрінформ.

"Під час контрдиверсійних заходів на прифронтовій території регіону затримано ще одну агентку головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ). Її основним завданням було встановлення точних координат адмінбудівель місцевих органів виконавчої влади і часових інтервалів максимальної присутності там посадовців", - йдеться у повідомленні.

Вона також намагалась виявити можливі позиції далекобійної артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних артсистем HIMARS, які залучені до бойових операцій українських військ на південному напрямку.

Отриману інформацію вона передавала російській спецслужбі через "зв’язкового".

Ним виявився її близький родич, який раніше проходив службу у розформованому спецпідрозділі "Беркут", а наразі перебуває у складі окупаційної поліції РФ у тимчасово захопленому Криму.

Розвідінформація потрібна була російським загарбникам для підготовки нової серії повітряних ударів по українських об’єктах у Миколаївській області.

Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисницю, поетапно задокументували її злочинні дії і затримали на спробі передачі розвідданих агресору.

За даними слідства, ворожою інформаторкою виявилась місцева жителька, яку російське гру дистанційно залучило до співпраці навесні цього року. Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами листування з представником російської спецслужби.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру. Їй обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Інформаторці загрожує до 12 років тюрми.