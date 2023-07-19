Кабмін дозволив бізнесу отримувати прибуток від контрактів із Міноборони

Кабінет міністрів визнав такою, що втратила чинність, постанову, яка регулювала питання здійснення оплати закупівель для Міністерства оборони.﻿ Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє Новое время.

«Визнано такими, що втратили чинність, постанову КМУ від 20.03.2022 № 335 про деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану» та постанови уряду, якими до неї було внесено зміни" , — написав він.

Водночас з метою створення належних умов для забезпечення сил безпеки і оборони товарами, роботами та послугами оборонного призначення під час дії правового режиму воєнного стану уряд вніс зміни до постанови КМУ від 11 листопада 2022 року № 1275 про деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану.

Раніше Державна аудиторська служба за результатами перевірки Міноборони знайшла порушень на 2,5 млрд грн. Порушеннями вважали прибуток, який отримали приватні й державні компанії, співпрацюючи з Міноборони.

Пізніше міністр оборони Олексій Резніков назвав висновки Держаудитслужби про те, що українські виробники, які співпрацюють з Міноборони, не можуть мати прибуток, абсурдними.