Атака на Одеську область: майже 3 тисячі людей без світла

Через нічний обстріл Одеської області російськими окупантами сталося відключення декількох ліній електропередач, внаслідок чого майже 3 тисячі людей залишилися без електрики.﻿ Про це заявили у Міністерстві енергетики, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

В Одеській області через пошкодження, завдані ракетною атакою РФ, сталося відключення кількох ЛЕП, знеструмлено майже 3 тисячі споживачів.

Тим часом в Миколаївської області зафіксовано пошкодження лінії електропередачі, внаслідок чого частково знеструмлений 1 населений пункт. Ремонтні бригади чекають на допуск, щоб почати огляд ліній та відновлювальні роботи.

Окрім цього, через ворожі обстріли знеструмлювалися 33 населених пункти у Донецькій області. Без світла залишається частина абонентів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській та Чернігівській областях.

Відключення ставалися й через наслідки негоди. Так, через грозовий шторм в Дніпропетровській області знеструмлювалися 75 населених пунктів, у Запорізькій області - 37, в Сумській - 14, в Полтавській - 12, в Чернігівській - 6, у Київській області - 4.