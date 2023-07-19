ЗСУ спалили рідкісний російський самохідний міномет "Тюльпан" під Бахмутом

Сили оборони знищили російський 240-мм самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" на Бахмутському напрямку. Відповідне відео поширили у 4-й бригаді Національної гвардії, повідомляє Ліга.net.

Техніку знищили завдяки роботі аеророзвідки 4-ї бригади НГУ та ударних дронів і артилерії 54-ї механізованої бригади.

У повідомленні 4-ї бригади міномет називають "рідкісним".

На відео російська техніка перебуває у промзоні, по ній "прилітає". Після цього стається вибух. Згодом українські захисники фіксують знищений російський "Тюльпан".

Російська пропаганда пише про 40 "Тюльпанів", котрі перебувають на службі в армії РФ. Загалом їх випущено 588. Дослідники Oryx повідомляли про 13 знищенних та 1 пошкоджений "Тюльпан" впродовж широкомасштабної війни.