Після заколоту Пригожин втратив підтримку росіян – ЗМІ

Російське видання The Insider з посиланням на незалежну соцгрупу Russian Field повідомляє, що у ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина до "заколоту" в Росії була підтримка серед населення і багато росіян підтримали б його кандидатуру на посаду президента, але все змінилося після 2 днів повстання" найманців.

"За даними різних соціологічних груп, незадовго до "повстання" Пригожин був на піку своєї популярності.

І серед тих респондентів, які погоджувалися говорити із соціологами, він посідав друге місце після Путіна як кандидат на посаду наступного президента.

Однак після заколоту він втратив усю свою підтримку, а разом із ним репутаційні збитки зазнали і Путін, і Шойгу" , - повідомляє видання.

Так, у травні 2023 року незалежна соцгрупа Russian Field провела телефонне опитування, де дізналася про бажаного кандидата на посаду наступного президента Росії.

Серед тих, хто відповів, перше місце посів російський диктатор Володимир Путін, а далі на друге місце вперше за всю історію спостережень вийшов Пригожин. За нього були готові віддати голоси 2% росіян.

При цьому ще в лютому майже 15% опитаних про Пригожина взагалі нічого не знали.

Соціологи зазначили, що це дуже висока оцінка, адже такого рівня підтримки не мав жоден федеральний політик.

Перед початком заколоту (16-19 червня) Russian Field вкотре виміряла ставлення росіян до так званої "спеціальної військової операції" та до провідних російських політиків, включивши до опитування Пригожина.

З тих, хто відповів, майже половина опитаних сказали, що схвалюють діяльність ватажка найманців. За підсумками того опитування, підтримка діяльності Пригожина зросла в порівнянні з лютим з 41 до 55%.

23 червня, відразу після початку заколоту Russian Field запустила нове опитування, щоб перевірити миттєву зміну ставлення до "кухаря" Путіна.

У результаті після подій 23-24 червня ставлення до Пригожина різко погіршилося, але 29% опитаних все ж таки продовжують підтримувати його дії.

До початку заколоту про конфлікт між Пригожиним та Міноборони РФ знали лише трохи більше половини опитаних, з них 45% ставали на бік Пригожина та лише 12% - на бік Міноборони РФ.

Після заколоту ситуація змінилась: тепер 41% респондентів повідомили, що в конфлікті їм ближче позиція Міноборони РФ, а 20% продовжили займати позицію Пригожина.

Останнє червневе опитування показало, що 20% респондентів вважають, що ПВК "Вагнер" мала шанс здійснити військовий переворот, а дві третини опитаних зазначили, що вони задоволені тим, чим закінчився конфлікт.