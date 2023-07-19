Зеленський провів нараду через обстріли: які рішення ухвалили

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на Росію з метою продовження нормального експорту українського зерна, повідомляє Європейська правда.

Про це Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі після селекторної наради щодо нічних ударів РФ по Одещині, Житомирщині та інших регіонах.

"Військовим дав доручення посилити захист людей і портової інфраструктури, а МЗС – активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на державу-терориста та продовження нормального експорту українського зерна", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, російські війська завдали﻿ комбінованого повітряного удару по Україні в ніч на 19 липня. ППО знищила 37 повітряних цілей.