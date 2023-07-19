Українці подали майже півмільйона заявок про пошкоджене майно

Українці подали близько 468 тисяч заявок про пошкоджене майно за допомогою сервісу "єВідновлення" у застосунку "Дія".﻿ Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна.

Він зазначив, що наразі ще не відомий обʼєм пошкодженого майна в Україні. Проте вже запущено відповідний сервіс, де власники житла можуть зафіксувати пошкодження майна, завантажити фото, і подати заявку через "Дію".

За його словами, мешканці України вже подали 468 тисяч заявок щодо реєстрації пошкодженого майна. Також подано 27 тисяч заявок на відновлення такого майна.

Міністр повідомив, що в Україні запустили новий етап програми "єВідновлення". Тепер власники зруйнованого житла у Київській області можуть подати заяву в застосунку "Дія" та отримати компенсацію.

При цьому українці можуть подати відповідні заявки і без смартфонів. У цьому допомагає спеціальна комісія, яку формує місцева громада. Федоров повідомив, що вже сформовано понад 500 комісій. Вони опрацьовують близько 10 тисяч заявок на компенсацію коштів за зруйноване житло.

До того ж, вже більше тисячі людей отримали компенсації на електронну картку, яку спеціально створили для проєкту "єВідновлення".

Він зазначив, що наразі українці вже отримали перші 114 млн і почали відновлювати своє житло.

Міністр додав, що проєкт фінансує уряд США в Україні через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Це допомагає зробити його прозорим.