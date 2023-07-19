НАБУ вимагає критичних змін порядку держзакупівель під час війни

Національне антикорупційне бюро підготувало пропозиції щодо змін до урядової постанови № 1178, яка спричинила цілу низку корупційних ризиків під час закупівель у період воєнного стану, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у заяві НАБУ.

"Порядок закупівель під час воєнного стану потребує критичних змін. Неврегульованість визначення ціни, відсутність відповідальності, можливість закупівель без торгів — це корупційні ризики, які терміново потребують усунення з боку уряду" , - наголошується в заяві.

Зазначається, що йдеться про постанову Кабміну № 1178 щодо особливостей здійснення закупівель у період воєнного стану.

НАБУ підготувало пропозиції щодо змін до указаної постанови, які пропонує розглянути уряду.

Цей крок націлений на усунення цілої низки ризиків, серед яких:

безпідставне завищення ціни товарів/послуг через неврегульованість механізму визначення замовниками очікуваної вартості предмета закупівель;

наявність можливості закуповувати товари/послуги без проведення відкритих торгів;

відсутність відповідальності замовника у зв’язку з неперевіркою інформації щодо підрядника;

відсутність відповідальності підрядника у зв’язку з подачею недостовірної інформації про себе;

відсутність лімітів на пролонгацію договорів, які укладалися через нагальну потребу у закупівлі;

попередня оплата (аванс) не гарантує виконання договору підрядником.

Про ці ризики НАБУ поінформувало КМУ листом. Згідно із законом про Національне антикорупційне бюро органи державної влади мають протягом 30 днів розглянути його, наголосили в НАБУ.