Патріарх Кирило назвав УПЦ МП "невіддільною" частиною РПЦ

Патріарх Російської православної церкви Кирило (Володимир Гундяєв) під час проповіді заявив про збереження "міцної єдності" їхньої структури з УПЦ (Московського патріархату), повідомляє Ділова столиця.

"Зберігається, хоч і недостатньо яскраво виражена, на мій погляд, міцна єдність російської православної церкви. І сьогодні ті ж сили, які прагнули розділити країну та народ наш, роблять все для того, щоб відірвати православну церкву в Україні від повноти російської православної церкви" , — Заявив Гундяєв.

Він також скаржився, що так звана "Свята Русь", під якою він має на увазі Україну та Білорусь, "знову розділилася через зраду, бажання догодити якимось далеко віддаленим від нашої країни (РФ – "ДС") політичним силам".

Крім того, Кирило заявив, що війна в Україні — нібито "не проти плоті та крові, але проти "мироправителів пітьми".

Нагадаємо, у квітні ЗМІ повідомляли, що колишній намісник Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Петро Лебідь) намагався зв'язатися з патріархом РПЦ під час перебування під домашнім арештом.