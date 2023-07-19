У яких країнах найгірше ставляться до Росії – опитування

У Польщі 90% людей ставляться до Росії вкрай негативно, далі йдуть Швеція, Японія, Іспанія, Австралія, Нідерланди, США та Велика Британія. Про це йдеться у дослідженні американського центру Pew Research Center, повідомляє Ліга.net.

У 24 країнах, де проводилось опитування, погляди на Росію є переважно негативними: у середньому 82% респондентів повідомили про негативну думку про цю країну. Для порівняння, у середньому лише 15% опитаних сказали, що мають сприятливе ставлення до РФ.

У 19 з 24 країн більшість висловлює негативне ставлення до Росії. Щонайменше дев'ять з десяти опитаних негативно ставляться до Росії у Австралії, Нідерландах, Японії, Польщі, Іспанії, Швеції, Великій Британії та США.

Найбільш негативне ставлення мають поляки: 98% висловлюють негативне ставлення до країни, зокрема 90% – дуже негативне ставлення.

Серед європейських країн найбільш прихильно ставляться до РФ у Греції: 32% кажуть, що мають "принаймні певну прихильність" до Росії. Водночас майже дві третини греків висловлюють негативне ставлення до цієї держави.

Індія виділяється як єдина країна, де більшість 57% мають прихильне ставлення до РФ.

Також на Росію "менш негативні погляди" в Індонезії, Кенії та Нігерії, де приблизно чотири з десяти опитаних відповіли, що мають сприятливу думку про неї.

Інфографіка: Pew Research Center

Після широкомасштабного вторгнення у 2022 році позитивне ставлення щодо РФ майже в кожній опитаній країні досягло рекордно низького рівня.

Прихильне ставлення до Росії в цих країнах залишається в основному стабільним у 2023 році, і ще більше впало в Німеччині, Ізраїлі та Іспанії.

В Аргентині, Бразилії та Південній Африці позитивне ставлення до РФ також знизилось порівняно з опитуванням у 2019. Зокрема, в Аргентинів впала з 36% до 17% частка тих, хто позитивно ставиться до РФ.

Також погляди стосовно Росії відрізняються залежно від віку. У дев'яти з опитаних країн люди віком до 40 років частіше кажуть про своє прихильне ставлення до РФ, ніж ті, кому 40+ років.

Так, у Мексиці 42% молодих людей кажуть, що сприятливо ставляться до Росії, а серед людей старшого віку таких лише 26%.

Інфографіка: Pew Research Center

У межах дослідження провели репрезентативні опитування телефоном 27 285 дорослих для респондентів за межами США. У Сполучених штатах опитали 3576 дорослих американців, обраних шляхом випадкової вибірки.