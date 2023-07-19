Італія потерпає від спеки до 47° на півдні і злив на півночі

В різних регіонах Італії спостерігається екстремальна погода, від сильної спеки до 47° до руйнівний дощів, повідомляє Укрінформ.

У вівторок на Сицилії, що на півдні Італії, температура повітря досягла 47°, а на Сардинії – 46°.

Міністерство охорони здоров'я в середу активувало телефонну лінію довіри за номером 1500, за якою люди звертаються за допомогою та консультацією щодо боротьби зі спекою.

Загалом 19 липня кількість великих італійських міст, у яких оголошено "червону тривогу" через третю хвилю спеки в країні за літо, зросла з 20 до 23.

Лише чотири, серед яких Мілан і Генуя, з 27 найбільших міст країни не оголосили червоний сигнал тривоги, а це означає, що спека настільки сильна, що Міністерство охорони здоров’я вважає її загрозою для всього населення, а не лише для вразливих груп, таких як хворі, люди похилого віку та маленькі діти.

Зазначається, що хвиля спеки – не єдина проблема екстремальних погодних умов, з якою стикається Італія.

Сильна злива у вівторок зруйнувала ліс у районі Кадоре у Фріулі-Венеція-Джулія. Регіони Венето, Фріулі, Ломбард і Трентіно в середу оголосили "жовте попередження" через можливі сильні шторми.

Вчені заявляють, що кліматична криза, спричинена викидами парникових газів, робить частішими та інтенсивнішими екстремальні погодні явища, такі як хвилі спеки, посухи, шторми та повені.

Дослідження, координоване Барселонським інститутом глобального здоров’я та опубліковане минулого тижня, показало, що понад 18 000 людей померли в Італії через сильну спеку, яку нація пережила минулого літа.