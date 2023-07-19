На українців припадає 67% нових іноземних бізнесів у Польщі

Від початку великої війни станом на кінець червня 2023 року у Польщі зареєстрували 29 400 українських ФОПів. Майже половину – 14 000 – українці відкрили цього року. Про це заявив Польський економічний інститут (PIE), повідомляє ЛігаБізнес.

У 2022 році до початку російського вторгнення в Україну у Польщі реєстрували близько 200 українських індивідуальних підприємств на місяць. Уже з травня – щонайменше 1000, а з початку 2023 року цей показник зріс до понад 2000.

Найбільше українських ФОПів працюють у сферах будівництва (23%), інформації та зв'язку. А 85% українських підприємців надають перукарські та косметологічні послуги.

"У 2022 році українці відкрили в Польщі майже 16 000 бізнесів. Щоправда, з жовтня по грудень 2022 року ми спостерігали зниження темпів створення нових фірм, але 2023 рік приніс рекордні обсяги" , – сказала керівник групи економічного прогнозування інституту Катажина Дембковська.

На українців припадає 67% усіх нових індивідуальних підприємців у Польщі і 10% усіх фірм, створених протягом першої половини 2023 року. При цьому з початку 2022 року закрилися тільки 3% створених українцями фірм.

"Для біженців це часто є кращим рішенням, ніж працювати як найманий працівник, спосіб утримувати себе та свої сім’ї, а також працювати відповідно до своєї кваліфікації" , – підсумувала Дембковська.

За 2022 рік українці, які легально працюють у Польщі, сплатили майже мільярд злотих податків.

За даними Центрального статистичного управління, на кінець 2022 року найбільше іноземців у Польщі працювало у сфері транспорту та логістики (11,5%), а також у готельно-ресторанному бізнесі (10%). Водночас у будівництві працює лише 6,6% іноземців, а кожна третя будівельна компанія відчуває нестачу робітників.