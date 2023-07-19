Пожежа на полігоні в Криму: у Кремлі заявили, що Путін "в курсі"

Президенту Росії Володимиру Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму, ситуація на місці уточнюється.﻿ Про це заявив прессекретар диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє Українська правда.

Відповідаючи на запитання про те, чи доповіли Путіну про ситуацію з пожежею на полігоні в Криму, Пєсков заявив:

"Певна річ, доповідається президенту. Ви знаєте, що Аксьонов (керівник окупаційної влади Криму, - ред.) дуже оперативно відреагував. Ми знаємо, що там було загоряння. Заходи вживаються. Ситуація уточнюється. Поки більшого я сказати не можу".

19 липня Аксьонов повідомив, що на полігоні в Кіровському районі сталося﻿ "займання", його причини встановлять слідчі органи. Він оголосив евакуацію жителів із 4 населених пунктів. Пізніше повідомлялося, що на військовому полігоні в Кіровському районі окупованого Росією Криму кілька годин тривають вибухи.