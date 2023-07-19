Президент підписав закон, який полегшує військовим звільнення в запас

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який регулює питання проходження військової служби і, зокрема, звільнення в запас. Новий закон № 8169 вдосконалює положення Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" повідомляє Міністерство оборони України.

Тепер військовослужбовці, яких військово-лікарська комісія під час воєнного стану визнала непридатними до служби за станом здоров’я з переоглядом через 6-12 місяців, можуть бути звільнені в запас.

Також закон встановлює обов’язковий випробувальний термін від 1 до 6 місяців для бійців, уперше прийнятих на військову службу за контрактом.

"Зміни зумовлені необхідністю приведення положень у відповідність зі Статутами Збройних Сил України, Законами України "Про фахову передвищу освіту" та "Про професійну (професійно-технічну) освіту" – кажуть у МОУ.

Також у законодавстві потрібно було розмежувати службу у мирний час, і на особливий період (під час воєнного стану).