Розвідка Британії: За місяць ЗСУ повернули більше територій, ніж РФ захопила за рік

За місяць ведення контрнаступальних дій українські військові змогли повернути більше територій, ніж російські окупанти захопили за рік.﻿ Про це, з посиланням на заяву голови британської розвідки Річарда Мура, якого цитує CNN, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Мур заявив, що "оптимістично налаштований" щодо перемоги України у війні проти Росії, сили якої втратили динаміку на полі бою.

Він зазначив, що Україна повернула більше території за місяць, ніж росіяни змогли захопити за рік. На його думку, існує мало шансів на те, що російські війська відновлять темп.

Голова британської розвідки впевнений, що саме Україна має "визначити" кінець війни, адже, за його словами, більшість конфліктів закінчуються певними переговорами.

Контрнаступ України

Деякі союзники України заявляли, що контрнаступ ЗСУ просувається повільніше, ніж очікувалося.

У Раді нацбезпеки США повідомляли, що росіяни протягом багатьох місяців зводили кілька ліній оборони на окупованій території України. Тому це уповільнює просування українських військ.

До того ж, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його дратують коментарі про "повільний" контрнаступ, адже кожен метр дається нашим захисникам кров'ю.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський також зазначав, що всі українці чекають від контрнаступу швидких результатів, але це неможливо.

Додамо, що за минулий тиждень українські захисники звільнили від окупації майже 18 кв. км територій на сході та півдні.