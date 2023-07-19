НАЗК: Одеський воєнком Борисов "заробив" 188 млн

Колишній начальник Одеського обласного центру комплектування Євген Борисов незаконно збагатився на суму 188 млн грн. Про це на брифінгу заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, повідомляє Ліга.net.

За його словами, зараз ініційовано перевірку всього керівного складу українських територіальних центрів комплектування (колишні військкомати).

Він зазначив, що "буквально сьогодні" буде спрямовано висновок щодо незаконного збагачення голови Одеського обласного військкомату.

"Це рекордний висновок встановлення фактів, 188 млн грн. Тільки один об'єкт в Іспанії коштує 3 700 000 євро — це 15 грудня 2022 року, коли Україна була під щоденними обстрілами росіян" , — сказав Новіков.

Глава НАЗК заявив, що Борисов стверджує — всі отримані гроші були позиками.