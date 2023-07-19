Перевізники сумніваються у продовженні "зернової угоди" - Bloomberg

Перевізники та страхувальники бачать ризики у продовженні "зернової угоди", до чого закликає Україна, незважаючи на блокування домовленості Росією. Про це, з посиланням на Bloomberg, повідомляє Європейська правда.

За словами Василіса Муїса, одного з директорів грецької компанії Doric Shipbrokers SA, яка під час дії угоди відправляла суди через морський коридор, "жоден розсудливий власник не поїде туди незастрахованим".

Зазначається, що страховий брокер Marsh у вівторок призупинив свою програму з експорту зерна з України, наголошуючи на майбутніх проблемах з угодою.

Видання також посилається на неназваного чиновника, який розуміється на питанні "зернової угоди", який стверджує, що "це був би дуже ризикований крок для Туреччини" підтримувати угоду без участі РФ і що "країна навряд чи візьме в ній участь".

"Я не думаю, що судновласники підуть до українських портів, поки коридори не будуть відновлені - це небезпечно" , - сказав Пол Маркідес, менеджер з якості морських перевезень у глобальній торговій асоціації власників суховантажних суден Intercargo.

Уточнюється, що Україна все ще може відправляти врожай наземним та річковим транспортом, але ці шляхи дорожчі, що б'є за доходами фермерів, тоді як постачання через ЄС можуть спричинити напруженість у відносинах із сусідніми країнами.