В Росії вдвічі зросла кількість мобілізованих втікачів з армії, - ЗМІ

За першу половину поточного року в військові суди Росії надійшло 2076 справ про самовільне залишення частини. Це у два рази більше за минулорічний показник.﻿ Про це, з посиланням на "Медиазона", пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

З тих пір, як суди почали публікувати весняні вироки, стало очевидно, що основною категорією засуджених за втечу зі служби стали саме мобілізовані.

Як пише видання, наразі суди виносять по 100 вироків на тиждень. Зокрема з жовтня 2022 року в Росії самовільне залишення частини карають як за злочин, скоєний у період мобілізації. Після масового призову росіян на фронт "військові" статті Кримінального кодексу додатково посилили.

Зазначається, що суди, зі свого боку, публікують тексти далеко не всіх вироків. Зазвичай вони з'являються на сайтах через тижні або навіть місяці після оголошення вироку.

Восени 2022 року російський диктатор Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в країні на тлі багатотисячних втрат у війні проти України. Як відзначили пізніше в Міноборони України, окупантам вдалось мобілізувати близько 280 тисяч людей. Їх відправляли на фронт без підготовки та з поганим оснащенням.

У розвідці Естонії також розповіли, що Росія може оголосити другу хвилю мобілізації. Шанс цього дуже високий.