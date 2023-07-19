Ірландія розслідує, як їхні деталі потрапили у дрони Shahed

Ірландія проводить розслідування, яким чином деталі ірландського виробництва опинилися в російському дроні-камікадзе, яким агресор атакував Миколаїв, і підозрює в порушенні санкцій третю сторону, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським в Києві.

"Ми знаємо про збиття того дрона; ми проводимо відповідне розслідування. Ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції. Можливо, якась третя сторона порушила санкції. Ми дуже серйозно до цього ставимося" , - сказав Варадкар.

Очільник ірландського уряду запевнив, що попри військову нейтральність, Ірландія не є нейтральною політично і повністю підтримує Україну в боротьбі за незалежність і відновлення території.