ЗМІ: П'ять країн ЄС хочуть продовжити обмеження на імпорт українського зерна

Угорщина, Болгарія, Польща, Румунія та Словаччина проситимуть Європейський Союз продовжити заборону імпорту українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції принаймні до кінця цього року, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише Reuters із посиланням на міністра сільського господарства Угорщини Іштвана Надя.

Прямуючи на зустріч у Варшаві, Надь розповів, що п’ять країн звернуться з проханням залишити після 15 вересня заборону на імпорт чотирьох українських продуктів — пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику.

Надь додав, що більшість із згаданих держав дотримуються думки, що заборона має залишатися чинною принаймні до 31 грудня — Угорщина підтримала це рішення.

Він також сказав, що країни обговорять варіант, коли кожен із них зможе індивідуально розширити список заборонених товарів.

Зі слів Надя, в Угорщині ще не розпочалося збирання кукурудзи та соняшника, а українське зерно ще залишається на складах.

"Очевидно, що Україна, враховуючи її розміри та все, що вона виробляє та експортує до Європи, навантажує ринок. Така сама ситуація склалася з курячим м’ясом, яйцями, медом" , — пояснив міністр сільського господарства Угорщини.

Угорський міністр також зауважив, що наземне транспортування зерна коштує дорого й запропонував ЄС надати Україні або судноплавним компаніям прогресивну субсидію на оплату транзиту, щоб дозволити відправлення зерна в альтернативні порти, аби уникнути навантаження на європейські ринки.

Зазначимо, ухвалені обмеження мали тривати до 5 червня, але їх продовжили до 15 вересня. А втім, обмеження дещо скоротили і ЄС пообіцяв поступово скасувати заборону.

Президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції в Києві висловив сподівання, що обмеження на імпорт агропродукції з України буде пом’якшено, а президент України Володимир Зеленський вірить у повне скасування агроблокади з 15 вересня.