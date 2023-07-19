Зеленський: Україна вивчає можливості відновлення зернового коридору

Україна вивчає можливість безпечного функціонування зернового коридору, включно з можливим супроводом конвоями, повідомляє Новое время.

Про це президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі з главою уряду Ірландії Лео Варадкаром.

"Як ми можемо забезпечити безпеку в цьому коридорі? Тут є різні аспекти. Ми порушували питання щодо окремих конвоїв. Їх потрібно обговорювати не тільки з Туреччиною, а й з іншими нашими партнерами" , — заявив президент.

За словами Зеленського, «і ООН, і Туреччина, і військові можуть сказати, що гарантій 100% ніхто не дає. Але це дуже легка позиція. Це не та позиція, на яку ми готові. Тому що для нас потрібно, щоб коридор діяв».

Також президент зазначив, що деякі компанії-орендатори кораблів або агротрейдери «самі звертаються до нас, що ми готові йти по коридору».

"Якщо держава дає нам на це дозвіл, ми підемо і будемо брати на себе відповідні ризики Тут я також чекаю на відповідь від Міністерства інфраструктури і від наших військових" , — додав президент.

Зеленський також висловив думку, що Росія «завжди, коли так робить, вона змушує вас до чогось. І не тільки нас, а й партнерів, і ООН. Відкрити щось, зняти санкції з чогось. Багато різних розмов, за лаштунками того, що знає Україна. Подобається комусь це чути чи ні, але це факт».

"Але, слава Богу, є у нас розвідка і вона працює" , — зазначив він.

17 липня Росія офіційно оголосила про вихід із зернової угоди, мотивувавши це повторним підривом Кримського мосту. Разом із цим Москва відкликала гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі.

Того ж дня президент Володимир Зеленський запропонував продовжити роботу зернової угоди без участі росіян — спільно з Туреччиною та ООН.

Чорноморська зернова ініціатива, підписана за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, дала змогу розблокувати три українські порти для експорту продовольства. Зерновий коридор запрацював 1 серпня 2022 року.

Хорватія запропонувала використовувати свої порти і залізничну інфраструктуру для експорту українського зерна.