Кулеба закликав судити голову білоруського Червоного Хреста в Гаазі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт голови Товариства Червоного Хреста Білорусі Дмитра Шевцова за депортацію українських дітей, повідомляє Ділова столиця.

Про це Кулеба написав у своєму Twitter.

"Я закликаю Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Дмитра Шевцова, який публічно зізнався у злочині незаконної депортації дітей з окупованих територій України. Усі винні у викраденні українських дітей мають бути притягнуті до відповідальності" , — зазначив він.

Як повідомлялось, голова білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час поїздки на окупований Донбас підтвердив, що бере участь у насильницькому вивезенні українських дітей з захоплених російською армією територій до Білорусі.