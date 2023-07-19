Пригожин виступив у Білорусі: Те, що відбувається на фронті, це ганьба

Засновник військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин начебто виступив перед найманцями, які приїхали в Білорусь і заявив, що вони будуть займатися підготовкою білоруської армії, повідомляє Українська правда.

Про це говорить відео в телеграм-каналах "Разгрузка Вагнера" і "Оркестр Вагнера", пов'язані з "ПВК Вагнера".

На відео Пригожин начебто в Білорусі вітає найманців із приїздом.

"Ми достойно воювали. Ви зробили для Росії дуже багато. Зараз те що відбувається на фронті це ганьба, в якому нам не треба брати участь. І дочекатися того моменту, коли ми зможемо проявити себе по повній програмі.

Тому прийнято рішення, що ми будемо перебувати в Білорусі якийсь час".

Пригожин розповідає, що за цей час вони зроблять з білоруської армії "другою армією світу", а якщо буде потрібно, то "заступляться" за них.