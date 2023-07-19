Reuters: Україна створює альтернативний маршрут вивезення зерна

Після виходу Росії із «зернової угоди» Україна створює тимчасовий маршрут для експорту продовольства Чорним морем, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційний лист України для Міжнародної організації судноплавства ООН.

За даними агентства, у листі від 19 липня Київ підтвердив, що створює тимчасовий маршрут для перевезення зерна.

"Його мета — сприяти розблокуванню міжнародного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря" , — повідомляється в листі.

Маршрут, за даними ЗМІ, буде проходити через територіальні води і виняткову морську економічну зону Румунії.

17 липня Росія офіційно оголосила про вихід із зернової угоди, мотивувавши це повторним підривом Кримського мосту. Разом із цим Москва відкликала гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі.

Того ж дня президент Володимир Зеленський запропонував продовжити роботу зернової угоди без участі росіян — спільно з Туреччиною та ООН.

Чорноморська зернова ініціатива, підписана за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, дала змогу розблокувати три українські порти для експорту продовольства. Зерновий коридор запрацював 1 серпня 2022 року.