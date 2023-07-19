Наєв сказав, що чекає на "вагнерівців", якщо вони зайдуть в Україну з Білорусі

На бойовиків ПВК "Вагнер" чекає смерть, якщо вони зайдуть в Україну з території Білорусі, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Ми знаємо, що на територію Білорусі останнім часом прибувають найманці ПВК "Вагнер". Але вже зараз ми реагуємо та створюємо такі умови, щоб державний кордон України був повністю непрохідним для ворожих сил… Якщо вони намагатимуться ступити своїм брудним чоботом на українську землю — їх чекатиме смерть" , — зазначив він.

Наєв розповів, що на Чернігівщині тільки на одному з напрямків вирито понад 40 км протитанкового рову. Утворено понад 30 тисяч усіляких мінних пасток для ворожих сил.

"Ми додатково підсилимо ділянки державного кордону невибуховими та вибуховими загородженнями, які будуть несподіванками для ворога" , — додав він.

Як повідомлялось, бойовики ПВК "Вагнер" прибувають до наметового табору в Білорусі.