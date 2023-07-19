Баканов знайшовся: колишній голова СБУ практикує на Полтавщині

Колишній голова Служби безпеки України та друг чинного президента Іван Баканов, який зник з інформаційного поля після повномасштабного вторгнення Росії, наприкінці червня отримав адвокатську ліцензію, повідомляє Ділова столиця.

Ексголову СБУ внесено в Реєстр Національної асоціації адвокатів.

Баканов отримав свідоцтво 27 червня 2023 року. Він обліковується у Раді адвокатів Полтавської області.

Як повідомлялось, 17 липня 2022 року президент Володимир Зеленський усунув від виконання обов'язків тодішнього голову СБУ Івана Баканова.

Івана Баканова було усунено з посади голови Служби безпеки України відповідно до ст.47 Дисциплінарного статуту ЗСУ (невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки). Розслідування було завершено на початку лютого 2023 року.

Зеленський потім пояснив, що Баканова усунули з посади через масштабну зраду серед співробітників СБУ.

19 липня Верховна Рада звільнила Івана Баканова з посади голови СБУ.