Росія пригрозила всім суднам, які прямуватимуть до українських портів

Ряд районів у північно-західній та південно-східній частинах міжнародних вод Чорного моря оголошено тимчасово небезпечними для судноплавства, повідомляє Интерфакс.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

У військовому відомстві заявили, що з 00:00 за київським часом 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в українські порти, будуть розглядатися як потенційні перевізники вантажів військового призначення.

Також у Міноборони констатували, що країни прапора таких судів вважатимуться залученими до українського конфлікту на стороні Києва.

Міноборони РФ повідомило, що видано інформаційні попередження про відкликання гарантій безпеки мореплавцям у зв'язку із припиненням "чорноморської ініціативи".

17 липня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "дія "зернової угоди" сьогодні зупинилася".

МЗС РФ оголосило, що припинення "зернової угоди" означає відкликання гарантій безпеки судноплавства, а також згортання морського гуманітарного коридору та закриття спільного координаційного центру (СЦК) у Стамбулі.

Чорноморська ініціатива перестала функціонувати з 18 липня.