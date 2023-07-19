Глава Одеси Труханов залишився без електронного браслета: що відомо
Фігурант "справи Краяна" міський голова Одеси Геннадій Труханов залишився без електронного браслета, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у коментарі УП.
Термін цього запобіжного заходу сплив. Як пояснили "Українській правді", САП клопотала про продовження, але суд не розглянув клопотання у відповідні строки.
4 травня 2023 року Вищий антикорупційний суд арештував з можливістю внесення застави мера Одеси Геннадія Труханова у справі "заводу Краян" (розмір застави зменшили з майже 31 до 13 мільйонів гривень). Заставу вніс наступного дня депутат промерської фракції "Довіряй ділам" Дмитро Танцюра.
На мера Одеси вдягнули електронний пристрій контролю.
Передісторія:
- Слідство у справі заволодіння коштами вважало, що мер Одеси Геннадій Труханов разом із іншими фігурантами справи вводив депутатів міськради в оману щодо процедури купівлі приміщень заводу "Краян".
- У травні 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила змінене обвинувачення для Труханова та кількох його ймовірних спільників. Зміни стосуються суми коштів міського бюджету, якими, за версією правоохоронців, заволоділи обвинувачені. Збитки у справі Труханова зменшили зі 185 мільйонів до 92 659 282 грн.
- 25 квітня 2013 року Вищий антикорупційний суд у справі "заводу Краян" обрав меру Одеси Геннадію Труханову міру запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 30 мільйонів 866 тисяч гривень.