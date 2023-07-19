Глава Одеси Труханов залишився без електронного браслета: що відомо

Фігурант "справи Краяна" міський голова Одеси Геннадій Труханов залишився без електронного браслета, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у коментарі УП.

Термін цього запобіжного заходу сплив. Як пояснили "Українській правді", САП клопотала про продовження, але суд не розглянув клопотання у відповідні строки.

4 травня 2023 року Вищий антикорупційний суд арештував з можливістю внесення застави мера Одеси Геннадія Труханова у справі "заводу Краян" (розмір застави зменшили з майже 31 до 13 мільйонів гривень). Заставу вніс наступного дня депутат промерської фракції "Довіряй ділам" Дмитро Танцюра.

На мера Одеси вдягнули електронний пристрій контролю.

Передісторія: