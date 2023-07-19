Зеленський: 60 тисяч тонн агропродукції, яку розбомбила РФ, мали доправити до Китаю
Шістдесят тисяч тон агропродукції, яку знищила Росія своїми ракетними ударами по Одещині в ніч на 19 липня, мали доправити до Китаю, повідомляє Українська правда.
Про це говорить звернення президента Володимира Зеленського.
"Цей удар терористів доводить, що їхня мішень не лише Україна і не лише життя наших людей. У портах, які були атаковані, зберігалося близько 1 млн тон продовольства. Саме той обсяг, який вже давно мав би бути доставлений в країни-споживачі в Африці-Азії.
В портовому терміналі, який постраждав цієї ночі найбільше від російського терору, зберігалося 60 тисяч тон агропродукції, що призначалася для відправки в Китай. Тобто всіх це зачіпає".
Передісторія:
- Внаслідок російських атак на інфраструктуру на Одещині в порту Чорноморська було знищено 60 тисяч тонн зерна.