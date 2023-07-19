Резніков: Україна разом з НАТО запустила програму Procurement Review

Україна домовилась зі штаб-квартирою НАТО про започаткування програми Procurement Review, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, таке рішення було ухвалене у Вільнюсі після саміту Північноатлантичного Альянсу. Міністр оборони України звернув увагу, що відомство напряму вже взаємодіє з NSPA (Агенція НАТО з підтримки та постачання - ред.), а представники Міноборони беруть участь у відповідних тренінгах.

"Щоб наші аналоги працювали за їхніми моделями, за їхніми стандартами, і стали по суті системою їх мережі" , - уточнив Резніков.

Для чого потрібна ця програма

Міністр пояснив, що в рамках програми Procurement Review, фахівці НАТО протягом 9-10 місяців здійснять аналіз ресурсного забезпечення та закупівель озброєння і військової техніки, допомоги, навчання людей, і запропонують, можливо, покращену модернізовану систему.

Він уточнив, що сьогодні у підпорядкованому йому відомстві Державну антикорупційну програму розглядають саме під таким кутом руху в НАТО, що забезпечує прозорість, підзвітність, запобігання корупційним ризикам.

Скандал у Міноборони

Нагадаємо, на початку цього року у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міністерство оборони купує продукти харчування для українських військових за значно завищеними цінами.

Пізніше в Міноборони розповіли, що у грудні 2022 року було усунено з посади, а через місяць звільнено в.о. директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, а наприкінці січня зняли з посади заступника міністра оборони.

На тлі скандалу фракція "Слуга Народу" розглядала відставку міністра оборони Олексія Резнікова з посади, але цього так і не сталося.