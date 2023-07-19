Подоляк: Звільнення окупованих територій буде довгим та важким

Україна очікує, що звільнення окупованих росіянами територій буде довгим і виснажливим, заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє Deutsche Welle.

Про це говорить інтерв’ю Подоляка AFP.

"Безумовно, ця операція буде досить важкою, довгою і займе досить багато часу".

Він додав, що прогрес йде "повільніше, ніж ми хочемо".

Радник голови ОП зазначив, що контрнаступ ускладнюється щільним мінуванням, а також проблемами з матеріально-технічним забезпеченням, зокрема з поставками зброї.

"Звичайно, нам потрібна додаткова бронетехніка − дві-три сотні танків, перш за все. Нам потрібно від 60 до 80 літаків F-16, щоб добре закрити небо, особливо на фронті", − пояснив Подоляк.

При цьому він додав, що кількість наступальних операцій української армії "поступово зростає", і наразі ще не всі підготовлені бригади задіяні на полі бою.