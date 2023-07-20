США готують новий пакет військової допомоги Україні – джерела

Сполучені Штати мають намір оголосити про новий пакет військової допомоги для України за повідомленням про передачу озброєння і техніки на суму 1,3 млрд доларів, про яку було оголошено в середу, 19 липня, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

За даними джерел CNN у Білому домі, пакет військової допомоги на 400 млн доларів допоможе розвинути контрнаступ України.

Як повідомляє CNN, посилаючись на двох анонімних чиновників, до другого пакету допомоги за кілька днів увійдуть:

ракети для зенітних комплексів NASAMS та Patriot;

ракети для HIMARS;

ракети для протитанкових комплексів Javelin та TOW;

артилерійські снаряди.

Джерела в Пентагоні також підтвердили, що зміст нового пакету військової допомоги ще до кінця не узгоджений і уточнюється, але оголосити про нього можуть уже до кінця поточного тижня.

Нагадаємо, учора стало відомо, що США нададуть﻿ Україні нове озброєння вартістю 1,3 млрд доларів у рамках пакета військової допомоги. Зокрема, передбачено постачання зенітних ракетних комплексів NASAMS.