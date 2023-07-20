РФ атакувала Одесу: є руйнування і постраждалі
Вночі 20 липня російські окупанти вдарили по Одесі, внаслідок чого є руйнування і виникла пожежа, постраждали 2 людини, повідомляє Українська правда.
Про це заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
"Внаслідок російської атаки в середмісті Одеси є руйнування, виникла пожежа на площі 300 м2. На місці працюють фахівці відповідних служб. Відомо про двох госпіталізованих постраждалих", – йдеться в повідомленні.
За словами очільника ОВА, також є "приліт" в області, про що детальніше буде повідомлено згодом.