Новий пакет допомоги від США допоможе захистити порти – Білий дім

Новий пакет військової допомоги, про який Сполучені Штати оголосили у середу, 19 липня, містить засоби, які допоможуть посилити безпеку українських портів за умов російських обстрілів, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Ці можливості (які оголошені в новому пакеті – ред.) будуть ставати все більш важливими, особливо зараз, коли Росія вийшла з "зернової угоди" та відновила атаки на портові міста, які ми побачили за останні два дні" , - зазначила представниця Білого дому.

За її словами, серед багатьох видів зброї та оснащення у новому пакеті містяться засоби забезпечення безпеки портів та гаваней, які мають посилити захищеність портової інфраструктури України.

Нагадаємо, вчора США оголосили﻿ про надання Україні нового озброєння вартістю 1,3 млрд доларів у рамках пакета військової допомоги. Зокрема, передбачено постачання зенітних ракетних комплексів NASAMS.

Також, за даними джерел CNN, Сполучені Штати мають намір﻿ оголосити про новий пакет військової допомоги для України.