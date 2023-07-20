У Криму безпілотник пошкодив 4 адмінбудівлі – окупаційна влада
Керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що в одному з населених пунктів на північному заході півострова безпілотник пошкодив 4 адміністративні будівлі, повідомляє Українська правда.
Аксьонов також стверджує, що нібито внаслідок удару дрона загинула дівчина-підліток.
Водночас окупанти не називають населений пункт, де стався інцидент.
Нагадаємо, 19 липня на військовому полігоні в Кіровському районі Криму здетонували боєприпаси.