РФ може атакувати торгові судна у Чорному морі – Білий дім
Росія може обстрілювати цивільні судна у Чорному морі, залучені до перевезення продовольства, та при цьому звинувачувати в ескалації Україну, повідомляє Укрінформ.
Про це сказав речник Ради національної оборони Білого дому Адам Годж.
"Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів", - заявив він.
При цьому вказується на заяву міноборони РФ про те, що з 20 липня всі судна, які прямуватимуть до українських портів, розглядатимуться як такі, котрі потенційно перевозять військові вантажі.
"Ми вважаємо це скоординованою спробою виправдати будь-які атаки на цивільні кораблі в Чорному морі та покласти провину за ці атаки на Україну", - зауважив представник Ради нацбезпеки Білого дому.
Як повідомляв Укрінформ, РФ заявила про вихід із Чорноморської "зернової угоди", укладеної в липні минулого року в Стамбулі. 19 липня Росія скоїла цілеспрямовану повітряну атаку на зернові термінали в українських портах. Пошкоджень зазнала інфраструктура міжнародних і українських трейдерів та перевізників. Зокрема, в порту "Чорноморськ" знищено 60 тисяч тонн зерна.