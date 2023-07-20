Унаслідок обстрілу Одеси щонайменше четверо постраждалих – Гуменюк

В Одесі під час нічної атаки четверо людей отримали поранення. Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"В Одесі, в середмісті, зруйновано адміністративну будівлю. Наслідки ще уточнюються, тому що вибуховою хвилею пошкоджено дуже багато будинків навколо і різних будівель. Є інформація вже щонайменше про чотирьох постраждалих, яким надано медичну допомогу" , - зазначила Гуменюк.

Речниця додала, що в області влучили у складські приміщення.

"Влучання в області стосуються об'єктів логістики. Це складські приміщення. Там про постраждалих поки інформації немає. Остаточні дані уточнюються" , - сказала Гуменюк.

Речниця Сил оборони півдня розповіла, яке озброєння використовувала Росія для обстрілу Одеси та області.