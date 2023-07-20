РФ втратила в Україні вже 240 тисяч військових – дані Генштабу
За минулу добу російська армія втратила в Україні приблизно 530 своїх військових, а також 6 танків, 19 артилерійських систем та іншу військову техніку.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 240010 (+530) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4129 (+6),
- бойових броньованих машин ‒ 8065 (+6),
- артилерійських систем – 4592 (+19),
- РСЗВ – 692 (+3),
- засобів ППО ‒ 433 (+3),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 310 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3918 (+33),
- крилатих ракет ‒ 1293 (+14),
- кораблів / катерів ‒ 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7134 (+29),
- спеціальної техніки ‒ 685 (+2).