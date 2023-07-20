РФ втратила в Україні вже 240 тисяч військових – дані Генштабу

РФ втратила в Україні вже 240 тисяч військових – дані Генштабу
Фото: Facebook

За минулу добу російська армія втратила в Україні приблизно 530 своїх військових, а також 6 танків, 19 артилерійських систем та іншу військову техніку.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 240010 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4129 (+6),
  • бойових броньованих машин ‒ 8065 (+6),
  • артилерійських систем – 4592 (+19),
  • РСЗВ – 692 (+3),
  • засобів ППО ‒ 433 (+3),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 310 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3918 (+33),
  • крилатих ракет ‒ 1293 (+14),
  • кораблів / катерів  ‒ 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7134 (+29),
  • спеціальної техніки ‒ 685 (+2).

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