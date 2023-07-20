Пошкодження Керченського мосту вплине на забезпечення військ РФ – Британія в ОБСЄ
Пошкодження, яких зазнав незаконно побудований Росією міст через Керченську протоку, матимуть значний вплив на забезпечення військ РФ на півдні України, повідомляє Укрінформ.
Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ієн Стаббс під час засідання Форуму з безпекового співробітництва у Відні.
"Це – міст, побудований Росією на території України. Це – міст, який надає Росії ключову логістичну ланку для підтримки своїх сил на півдні України. Це – міст, який відіграє ключову роль у переміщенні важкої військової техніки та обладнання, а також паливно-мастильних матеріалів на південний фронт незаконного вторгнення Путіна в Україну.
Відповідно, будь-яке суттєве пошкодження цього мосту майже напевно матиме значний вплив на й без того обмежену здатність Росії підтримувати свої війська, які перебувають під тиском на півдні України", - сказав він.
Стаббс нагадав, що будівництво мосту через Керченську протоку було порушенням суверенітету і територіальної цілісності України.
Британський дипломат додав, що протягом понад 500 днів Путін і військове керівництво РФ "постійно недооцінювали волю, рішучість і мужність українських військовослужбовців та цивільних осіб, які захищають свою Батьківщину від жорстокого і варварського загарбника".
"Ці прорахунки продовжують мати очевидний і стійкий вплив на боєздатність російських військ", - констатував Стаббс.