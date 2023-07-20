РФ вночі атакувала Суми "Шахедами", є влучання – ОВА

Цієї ночі російські військові атакували Суми трьома безпілотниками типу Shahed-136, є влучання у будівлю позашкільного оздоровчого закладу.﻿ Про це заявили у Сумській обласній військовій адміністрації, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні вночі, близько 01.30, Суми атакувало три БпЛА типу Shahed 136. Один із них збитий, другий підбитий Силами ППО ЗСУ" , - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ОВА, третій "Shahed" влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Пошкоджено приміщення, сталася пожежа. Бригада швидкої надала допомогу медсестрі закладу.

Пожежа ліквідована, на місці працюють співробітники ДСНС та поліції.