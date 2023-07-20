Вночі РФ атакувала Україну 38 ракети і дронами – Повітряні сили

У ніч на 20 липня окупанти знову атакували південні регіони України – під ударом російських ракет опинилися Одеса та Миколаїв. Загалом противник випустив 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил.

Зокрема, росіяни запустили:

7 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);

4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ з акваторії Чорного моря;

3 крилаті ракети морського базування "Калібр" імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);

5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим);

19 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).

Сили протиповітряної оборони у взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ знищили 18 повітряних цілей: 2 крилаті ракети морського базування "Калібр", 3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К", а також 13 дронів-камікадзе Shahed-136/131, зазначили в командуванні Повітряних сил.