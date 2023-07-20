Розвідка Британії: РФ хоче зупинити будь-яке судноплавство з портів України

Швидше за все, Росія ухвалила рішення вийти із зернової угоди ще деякий час тому, оскільки вирішила, що вона більше не відповідає її інтересам, вважають аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великобританії, повідомляє Дзеркало тижня.

За словами експертів, це фактично звело нанівець угоду про безпеку, яка, незважаючи на війну, забезпечувала безпечний прохід суден, які експортували зерно з України.

Зокрема, своє рішення Росія замаскувала дезінформацією, стверджуючи, що її вихід викликаний занепокоєнням тим, що цивільні судна наражаються на небезпеку від українських мін, і що Україна використовує зерновий коридор у військових цілях, не надаючи доказів для цих тверджень.