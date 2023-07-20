Подоляк про контрнаступ ЗСУ: буде важким та тривалим

Контрнаступ Збройних сил України, який почався минулого місяця, буде важким і займе досить багато часу. Операція ускладнюється щільним мінуванням та затримками постачання зброї. Про це, з посиланням на заяву радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка в інтерв'ю AFР, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, прогрес іде "повільніше, ніж хотілося б".

"Безумовно, ця операція буде досить важкою, довгою та займе досить багато часу" , - сказав Подоляк.

Радник голови ОП зазначив, що контрнаступ ускладнюється щільним мінуванням, а також проблемами з матеріально-технічним забезпеченням, у тому числі з постачанням зброї.

"Давайте будемо об'єктивними, Росія має перевагу у повітрі над фронтом. Звичайно, нам потрібна додаткова бронетехніка - дві-три сотні танків, перш за все. Нам потрібно від 60 до 80 літаків F-16, щоб добре закрити небо, особливо на фронті" , – пояснив Подоляк.

При цьому він додав, що кількість наступальних операцій української армії поступово зростає, поки що не всі підготовлені бригади задіяні на полі бою.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські захисники з початку літа продовжують контрнаступ на окремих напрямках. Вони вже змогли звільнити від росіян низку населених пунктів на південному сході.

У Генштабі повідомляли, що українські військові продовжують вести наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, вони мали успіх на напрямках Велика Новосілка – Старомайорський та Новосілка – Старомайорський.

Тим часом на Бахмутському напрямку українські захисники ведуть наступальні дії на північ і на південь від Бахмута. Зазначимо, що росіяни були вимушено відступили з позицій на північний схід від Оріхово-Василівки.