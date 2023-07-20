Литовці планують подарувати Україні на День незалежності 500 FPV-дронів

Литовська благодійна організація "Maži, bet stiprūs" ("Малі, але сильні") планує зібрати 300 000 євро до 24 серпня, на які для України буде придбано 500 дронів-камікадзе типу FPV, повідомляє Ліга.net.

За словами засновника організації Раймундаса Алекнавічюса, одним з найбільш впливових факторів війни є використання дронів.

"Нещодавно Росія закупила тисячі безпілотників, які завдають величезної шкоди українським захисникам. Іноді здається, що в окупантів стільки китайських безпілотників-камікадзе, що вони використовують їх як кулі" , – наголосив він.

Благодійники мають на меті зібрати 300 000 євро та купити на них 500 дронів-камікадзе TORO FPV, які вважаються одними з найкращих у своєму класі, розроблених українськими та литовськими експертами.

"Україна народжується щодня, а не вмирає. Тому рій із 500 безпілотників, надісланий Литвою з нагоди Дня Незалежності країни, буде найкращим подарунком, який ми можемо зробити їй зараз" , – додав Алекнавічюс.

Дрони FPV — це безпілотні літальні апарати, які оснащені функцією "вид від першої особи" (First Person View — скорочено FPV). Режим FPV — це функція передавання відео в реальному часі за допомогою камери, що встановлена в передній частині БПЛА. До TORO також додали кругову антену для забезпечення якісного маневрування дронами.