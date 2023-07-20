ЗСУ мають успіх на двох напрямках на півдні — Генштаб

Українські військові ведуть бої біля Курдюмівки на Бахмутському напрямку, мають успіх на півдні﻿ Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, повідомляє Ділова столиця.

За його словами, українські війська ведуть бої біля Курдюмівки на Бахмутському напрямку, продовжують наступати північніше та південніше Бахмута.

"У районі Курдюмівки тривають бої. Окупанти чинять потужний опір, застосовують резерви, зазнають значних втрат" , — сказав речник.

На півдні, на напрямках Мала Токмачка — Вербове та Новоданилівка — Роботине, Сили оборони мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас росіяни намагалися відновити втрачене положення в районі північніше Приютного, але успіху не мали.

Ковальов додав, що окупанти чинять потужний опір, переміщують підрозділи, застосовують резерви.