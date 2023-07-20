Глава МЗС Британії прокоментував чутки про призначення міністром оборони

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі публічно звернувся до прем'єр-міністра Ріші Сунаку із закликом залишити його на посаді після появи інформації про можливе призначення головою Міністерства оборони, повідомляє Європейська правда.

Про це Клеверлі заявив на безпековому форумі в Аспені.

"Якщо хтось у Великій Британії дивиться, слухає, особливо ви, прем'єр-міністр, я дуже хочу залишитися на своєму місці... Я дуже хочу залишитися на посаді міністра закордонних справ. Це робота, яку я люблю, я думаю, що це важлива робота" , – сказав він.

Міністр наголосив, що любить свою роботу та думає, що добре її виконує.

"Якщо мене колись у майбу ﻿﻿ тньому витягнуть, ви побачите сліди від нігтів на паркетній підлозі у моєму кабінеті" , - додав Клеверлі.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Великобританії Бен Уоллес планує йти з посади і не братиме участі в наступних виборах.

Після цього ЗМІ повідомили, що замість Уоллеса Міноборони може очолити Джеймс Клеверлі.