Глава МЗС Британії прокоментував чутки про призначення міністром оборони
Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі публічно звернувся до прем'єр-міністра Ріші Сунаку із закликом залишити його на посаді після появи інформації про можливе призначення головою Міністерства оборони, повідомляє Європейська правда.
Про це Клеверлі заявив на безпековому форумі в Аспені.
"Якщо хтось у Великій Британії дивиться, слухає, особливо ви, прем'єр-міністр, я дуже хочу залишитися на своєму місці... Я дуже хочу залишитися на посаді міністра закордонних справ. Це робота, яку я люблю, я думаю, що це важлива робота", – сказав він.
Міністр наголосив, що любить свою роботу та думає, що добре її виконує.
"Якщо мене колись у майбутньому витягнуть, ви побачите сліди від нігтів на паркетній підлозі у моєму кабінеті", - додав Клеверлі.
Раніше повідомлялося, що міністр оборони Великобританії Бен Уоллес планує йти з посади і не братиме участі в наступних виборах.
Після цього ЗМІ повідомили, що замість Уоллеса Міноборони може очолити Джеймс Клеверлі.