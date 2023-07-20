У Повітряних силах відповіли на слова Міллі, що ППО важливіше за F-16

У Повітряних силах відповіли на слова топгенерала США про те, що для України отримання засобів протиповітряної оборони важливіше за отримання літаків F-16. Позицію американського військового пояснив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє Ліга.net.

Ігната попросили прокоментувати слова голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі, що наразі основною потребою ЗСУ у наступі є протиповітряна оборона та розмінування, а не отримання винищувачів F-16.

"Йдеться про короткострокову перспективу – засоби ППО потрібні нам щомісяця. Ось ми використовуємо за місяць певну кількість зенітних ракет – їх потрібно поповнювати, тому що йдуть серйозні атаки Росії. Подивіться за червень-липень інфографіку – маса дронів, маса ракет. Їх треба чимось знищувати. Тому засоби ППО завжди будуть у пріоритеті" , – пояснив речник Повітряних сил.

Він наголосив, що при цьому ніхто не виключає надання Україні літаків.