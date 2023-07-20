Поліція проводить слідчі дії на об'єктах "Київміськбуду"

На об'єктах, пов'язаних із "Київміськбудом", правоохоронні органи проводять слідчі дії. Про це повідомив президент компанії Ігор Кушнір.

"Крім перевірок, аудитів та комісій, сьогодні правоохоронні органи проводять слідчі дії на об'єктах, пов'язаних із "Київміськбудом". Менеджмент компанії у всьому сприяє правоохоронцям, надаються всі необхідні документи тощо". , – зазначив Кушнір.

Кушнір додав, що компанія працює виключно у правовому полі, тому він переконаний, що результати як аудиту, так і відповідних розслідувань та перевірок будуть позитивними.

Слідчі дії у "Київміськбуді", за даними видання, проводить Нацполіція.

Зараз, за словами Кушніра, "Київміськбуд" продовжує роботу у штатному режимі, будівництво продовжується.