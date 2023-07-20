Армія РФ за добу атакувала 10 регіонів України – зведення ОВА

За добу російські війська здійснили атаки на 10 областей України. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 четверга, 20 липня, повідомляє Укрінформ.

У Чернігівській області за добу ворог здійснив 9 обстрілів, пролунали 63 вибухи. По Семенівській громаді Новгород-Сіверського району росіяни били з мінометів, запускали некеровані авіаційні ракети. Вночі під час повітряної тривоги ворожі дрони "Shahed" атакували Семенівку. Пошкоджено три житлові будинки, у тому числі багатоповерховий, господарчу споруду. По Новгород-Сіверській громаді росіяни били з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів. Також є влучання "Shahed" біля Новгород-Сіверського.

Вночі Суми атакували три ворожі БпЛА Shahed-136. Один з них збила, другий підбила ППО. Третій дрон влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Також зі ствольної артилерії агресори обстріляли Есманську громаду (пролунало 10 вибухів).

Вчора протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордоння Сумщини. Зафіксовано 99 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Миколаївська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Новослобідська громади. У Краснопільській громаді пошкоджено 8 житлових будинків, 10 господарчих споруд, лінію електропередач, газопровід, літні кухні, гаражі, легкові автомобілі, трактор. У Миропільській громаді пошкоджено господарську споруду, домогосподарство, загинула худоба.

За добу військові РФ 82 рази обстріляли Запорізьку область. 76 артилерійських ударів зазнали 17 населених пунктів, серед яких Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Ольгівське, Чарівне, Малинівка, Верхня Терса, Степногірськ, Приморське. Від обстрілів з РСЗВ постраждали Новодарівка та Левадне.

Зафіксовано ракетний удар по Таврійському і три авіаційні удари по Оріхову, Малій Токмачці та Новоданилівці. В Оріхові внаслідок удару керованої авіабомби поранені жінки віком 68 та 76 років та 70-річний чоловік. 79-річний чоловік від отриманих травм помер у медичному закладі. Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків і господарчих будівель.

У Дніпропетровській області вночі ворог обстрілював Нікопольський район тричі, випустив майже 15 снарядів. Є влучання в Нікополі та Марганецькій громаді. Пошкоджені дев'ятиповерхівка, приватне підприємство, автостоянка та автомобіль. Зранку ворог бив по Мирівській громаді. Пошкоджені агрофірма, інфраструктурний об'єкт, чотири житлові будинки.

У Харківській області зранку ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району. На місце виїхали екстрені служби. За добу на Слобожанському напрямку війська РФ з мінометів та артилерії обстріляли Уди Богодухівського району, Козачу Лопань, Стрілечу Харківського району та Вовчанськ, Малу Вовчу і Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Западне, Синьківка, Кислівка та Берестове. Ворог обстріляв Петропавлівку Куп'янського району, пошкоджено два приватні будинки, сталася пожежа. Російська армія кілька разів обстрілювала Вовчанськ, пошкоджено два приватні домоволодіння. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено 11 приватних житлових будинків.

У Луганській області ворог вчора обстрілював Невське, Новолюбівку та Білогорівку. За добу росіяни здійснили 103 обстріли Луганщини, випустили 456 снарядів.

У Донецькій області загарбники здійснили 22 обстріли за добу, обстріляли 15 населених пунктів, серед них Авдіївка, Гірник, Костянтинівка, Красногорівка, Сіверськ, Гостре, Велика Новосілка, Курахівка, Південне. Пошкоджено 20 житлових будинків (з них два багатоквартирні), цех Авдіївського коксохімзаводу, приміщення Нової пошти, мистецьку школу, гараж, два автомобілі, три господарчі споруди. На Донеччині за добу війська РФ вбили одного жителя Донецької області і ще двом завдали поранень.

Вночі ворог завдав ракетних ударів по Миколаєву. Зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку та виникла пожежа площею 450 кв. м. Триває розбір завалів. Пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки. Також пошкоджено близько 15 гаражів та вибиті вікна у кількох багатоповерхівках, розташованих поруч.

Внаслідок ракетних обстрілів у Миколаєві постраждали 19 людей. За медичною допомогою звернулися 12 людей, госпіталізовані двоє, серед них дитина.

Вчора та цього ранку, о 07:06, під ворожими обстрілами перебував Очаків. Через влучання у п’ятиповерхівку горіла квартира. Один чоловік дістав поранення. Також вчора ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Протягом дня ворог обстрілював населений пункт Куцурубської громади, зруйновано гараж, пошкоджено господарчі споруди та житлові будинки.

Вночі росіяни атакували крилатими ракетами та дронами-камікадзе Одеську область. У середмісті Одеси є руйнування, спалахнула пожежа на площі 300 кв. м. Відомо про двох госпіталізованих постраждалих. Є також удар по області. Більш детальна інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

У Херсонській області за добу загарбники здійснили 72 обстріли (випустили 277 снарядів), з них по Херсону — два обстріли (8 снарядів). Росіяни поцілили у райони 20 населених пунктів. Вночі російська армія атакувала Херсон дронами "Shahed". Зафіксовано влучання у Шуменському мікрорайоні, сталася пожежа у будинку культури нафтовиків, пошкоджено двоповерхівку. Працівники ДСНС врятували 89-річну жінку з-під завалів її оселі.

Також ворог обстріляв садове товариство в Іванівці Дарʼївської громади. Поранена жінка. З міномета ворог вдарив по житловому будинку в Ольгівці Тягинської громади. Поранена 59-річна жінка.