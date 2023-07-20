У Фінляндії дипломати РФ втратять безкоштовну дачу – ЗМІ

Фінське місто Турку припинить оплачувати оренду будинку, яким десятиліттями безплатно користувалися представники консульства Росії. Про це пише місцеве видання Yle, повідомляє Ліга.net.

Вчора, 19 липня, Фінляндія заявила про рішення закрити російське генконсульство у Турку. Уряд країни відкличе ліцензію з 1 жовтня 2023 року. Як повідомляли фінські ЗМІ, це є заходом у відповідь на закриття генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі.

20 липня, після звістки про закриття консульства РФ у Турку, міська голова Мінна Арве ухвалила рішення, що місто більше не платитиме оренду будинку на прилеглому острові.

За даними місцевих ЗМІ, йдеться про побудований у 1970-х роках будинок на острові Какскерта, який використовували співробітники російського посольства.

За рік на нього витрачали близько 10 000 євро, стверджують журналісти.